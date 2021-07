Serie A, domani alle 18.30 il calendario 2021/22: segui la diretta testuale su TN

Archiviati gli Europei domani torna la Serie A con la compilazione del calendario della prossima stagione, che inizierà nel weekend 21-22 agosto. anche su gazzetta.it. Come stabilito dall'assemblea di Lega, il calendario sarà asimmetrico (sul modello della Premier League), con le giornate del girone d'andata che non corrisponderanno dunque a quelle del ritorno. L’evento sarà gestito da Dazn, che detiene in via esclusiva i diritti tv delle prossime tre stagioni del calcio italiano. Appuntamento alle ore 18.30 con la diretta testuale su TuttoNapoli.