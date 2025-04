Ufficiale Serie A, ecco le date dei recuperi: le 4 gare si giocheranno tutte mercoledì

Le quattro partite rinviate oggi in Serie A, per la scomparsa di Papa Francesco, saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. Questo il comunicato della Lega Serie A: "Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate

CAGLIARI - FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA - LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA - JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO - UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30".