Serie A, gli arbitri del 20° turno: Chiffi per Milan-Roma, Ayroldi per l'Inter

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma giovedì 6 gennaio. Per Juve-Napoli ci sarà Simone Sozza, mentre Chiffi dirigerà Milan-Roma.

Bologna-Inter h.12.30

AYROLDI

GALETTO – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: ALASSIO

Sampdoria-Cagliari h. 12.30

CAMPLONE

CECCONI – VECCHI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: BACCINI

Lazio-Empoli h. 14.30

GIUA

DEI GIUDICI – MORO

IV: MIELE G.

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO

Spezia-Hellas Verona h. 14.30

MARIANI

PAGANESSI – PAGNOTTA

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI

Atalanta-Torino h. 16.30

GIACOMELLI

DE MEO – CAPALDO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

Sassuolo-Genoa h. 16.30

MANGANIELLO

DI VUOLO – MASSARA

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PERETTI

Milan-Roma h. 18.30

CHIFFI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO

Salernitana-Venezia h. 18.30

SACCHI

LIBERTI – SCHIRRU

IV: COSSO

VAR: ORSATO

AVAR: TEGONI

Fiorentina-Udinese h. 20.45

FOURNEAU

BOTTEGONI – MUTO

IV: GARIGLIO

VAR: MASSA

AVAR: BRESMES

Juventus-Napoli h. 20.45

SOZZA

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MELI