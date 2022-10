Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: Kvaratskhelia è imprendibile

Naturale il suo primo posto fra gli attaccanti ma non solo, considerato che il georgiano è il migliore in assoluto

© foto di www.imagephotoagency.it

L'impatto di Kvaratskhelia nel calcio italiano è semplicemente devastante. Naturale il suo primo posto fra gli attaccanti ma non solo, considerato che il georgiano è il migliore in assoluto nonché l'unico ad avere la media superiore al 7. Dybala si è preso la Roma ma l'infortunio rimediato contro il Lecce lo terrà fuori per diverse settimane. Leao è sempre decisivo per il Milan, Immobile la solita garanzia in zona gol. Meritevole di menzione l'ottimo inizio di Lookman, già adattatosi perfettamente negli schemi di Gasperini. Ecco la Top 5:

1. Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) 7.05

2. Paulo Dybala (Roma) 6.88

3. Rafael Leao (Milan) 6.67

4. Ademola Lookman (Atalanta) 6.50

5. Ciro Immobile (Lazio) 6.45