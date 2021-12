Serie A, la classifica dell'anno solare: solo due squadre davanti al Napoli

La classifica dell'anno solare 2021 conferma l'assoluto dominio dell'Inter, prima di quella di Conte e poi di quella di Inzaghi. Prendendo in considerazione le gare di campionato disputate in questo 2021 - sia dello scorso campionato che di quello in corso - a emergere infatti è il primo posto incontrastato dei nerazzurri, l'unica squadra sopra i 100 punti. L'Atalanta, seconda in questa speciale graduatoria, ha conquistato 10 punti in meno, poi c'è il Napoli che chiude il podio. Ecco il dato.

Inter 104 punti (43 partite)

Atalanta 94 (44)

Napoli 91 (44)

Juventus 88 (44)

Milan 87 (43)

Lazio 78 (43)

Roma 67 (43)

Sassuolo 60 (43)

Fiorentina 58 (43)

Sampdoria 55 (43)

Torino 54 (43)

Bologna 53 (43)

Hellas Verona 49 (43)

Udinese 45 (43)

Spezia 44 (43)

Genoa 43 (43)

Cagliari 33 (43)

Empoli 27 (19)

Venezia 17 (19)

Benevento 15 (24)

Crotone 14 (24)

Salernitana 8 (19)

Parma 8 (24)