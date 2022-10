Serie A, la Top 20 dopo le prime 10 giornate: Kvaratskhelia è di un altro livello

Kvicha Kvaratskhelia migliora la sua media voto di Tmw dopo 10 giornate di campionato. Il georgiano è il miglior giocatore della Serie A

Kvicha Kvaratskhelia migliora la sua media voto di Tmw dopo 10 giornate di campionato. Il georgiano è il miglior giocatore della Serie A fin qui nonché l'unico a sfondare il muro del 7. Piazza d'onore sempre per Paulo Dybala così come Milinkovic-Savic csul terzo gradino del podio. Spicca tra le new entry Christian Kouamé, protagonista nell'ultimo turno a Lecce.

1. Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) 7.05

2. Paulo Dybala (Roma) 6.88

3. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) 6.72

4. Rafael Leão (Milan) 6.67

5. Stanislav Lobotka (Napoli) 6.60

6. Guglielmo Vicario (Empoli) 6.55

7. Chris Smalling (Roma) 6.55

8. Ivan Provedel (Lazio) 6.50

9. Ademola Lookman (Atalanta) 6.50

10. Ciro Immobile (Lazio) 6.45

11. Fabiano Parisi (Empoli) 6.45

12. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45

13. Kim Min-Jae (Napoli) 6.44

14. Rodrigo Becão (Udinese) 6.44

15. Merih Demiral (Atalanta) 6.44

16. Ismaël Bennacer (Milan) 6.40

17. Roberto Pereyra (Udinese) 6.40

18. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.40

19. Chrisian Kouame (Fiorentina) 6.39

20. Nicolò Barella (Inter) 6.39