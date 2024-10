Serie A, la Top 20 Tmw dopo 7 giornate: domina Lukaku! Meret il 4° migliore

Questa la Top 20 di Serie A dopo sette giornate di campionato secondo i voti di TuttoMercatoWeb.com. Il portale ha preso in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno cinque partite (McTominay, ad esempio, non è presente in classifica proprio per questo). Ecco i rpimi 20 della Serie A, con Romelu Lukaku a dominare la classifica.

Romelu Lukaku (Napoli) 6.80

Marcus Thuram (Inter) 6.79

Nuno Tavares (Lazio) 6.70

Alex Meret (Napoli) 6.70

Nico Paz (Como) 6.67

Ardian Ismajli (Empoli) 6.67

Federico Dimarco (Inter) 6.67

Alessandro Bastoni (Inter) 6.67

Christian Pulisic (Milan) 6.64

Federico Gatti (Juventus) 6.60

Valentin Castellanos (Lazio) 6.58

Mattia Zaccagni (Lazio) 6.58

Mateo Retegui (Atalanta) 6.57

Dennis Man (Parma) 6.57

Gabriel Strefezza (Como) 6.50

Gleison Bremer (Juventus) 6.50

Alessandro Buongiorno (Napoli) 6.50

Mile Svilar (Roma) 6.50

Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 6.50

Devis Vasquez (Empoli) 6.43