Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 3 squalificati per un turno. Ammende a 5 club

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato in merito alle squalifiche comminate al termine della 15esima giornata di Serie A.

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato in merito alle squalifiche comminate al termine della 15esima giornata di Serie A. Dovranno osservatore un turno di stop due calciatori, ovvero Valentin Castellanos della Lazio e Liam Handerson dell'Empoli. Un turno di stop anche per l'allenatore della Juventus Thiago Motta 'per avere, al 6° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara'.

Il Giudice Sportivo ha inoltre comminato un'ammenda a cinque società. Ecco le motivazioni:

Ammenda di € 3.000,00: alla società Atalanta per avere i suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di vetro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla società Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette in plastica di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla società Genoa per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla società Roma per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla società Venezia per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.