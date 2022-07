Serie A, le maglie più costose: Napoli davanti a tutti, ma c'è la versione replica

Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza, la Serie A è il campionato con le maglie più costose.

Manca poco l'inizio ufficiali per i maggiori campionati europei e quasi tutti i club hanno svelato ai tifosi le nuove maglie. Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza, la Serie A è il campionato con le maglie più costose: la media per la sola divisa è di 88 euro, dai 125 euro del Napoli ai 70 dell’Empoli, con la media che sale a 110 euro se vengono aggiunte anche la personalizzazione, gli eventuali sponsor aggiuntivi e la classica toppa della Serie A. In Francia in media si spendono 86 euro per le divise delle squadre della Ligue 1 (103 aggiungendo le personalizzazioni). con il Nizza che guida la classifica delle più costose con 127 euro. In Germania per la Bundesliga la media è di 85 euro per la sola maglia e 101 euro per la divisa completa. Più economiche le divise di Premier League e Liga. In Inghilterra le divise costano una media di 77 euro (99 aggiungendo le personalizzazioni). In Spagna, invece, la sola maglia costa 80 euro in media, con le personalizzazioni la media è di 96 euro.

In Italia: In Serie A le maglie più costose sono quelle di Napoli (il club azzurro vende però anche una versione replica a 45 euro), Fiorentina e Lazio. Considerando anche la personalizzazione e patch Serie A i toscani balzano in vetta a 126 euro, seguiti proprio da Lazio e Napoli a 125 euro.