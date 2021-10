Serie A, le quote del weekend: Napoli strafavorito nel derby per i bookmakers

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Nella sfida tra Roma e Milan gli analisti SNAI concedono ai giallorossi il ruolo dei favoriti, collocando il segno '1' a 2,30 e il '2' rossonero a 2,95. Nella stagione scorsa all'Olimpico finì 1-2 per il Milan, risultato che pagherebbe 11 volte la posta. Un pareggio, quale che sia il punteggio, è l'esito meno probabile, a 3,50. Un 3-3 pirotecnico, come quello maturato esattamente un anno fa a San Siro, vale 45 volte la scommessa. Nella sfida tra centravanti, con il 23enne Abraham opposto al 40enne Ibrahimovic, vince, seppur di poco, il più anziano: il gol di Ibra è a 2,50, quello di Abraham si gioca a 2,75. Occhio anche a Leao (3,25) e Pellegrini (4,00). Rischia assai poco il Napoli in casa della Salernitana. Il segno '2' azzurro è su SNAI appena a 1,30, il colpo dei padroni di casa è dato a 9,00. Le due squadre non si incontravano in Serie A dal campionato 1947‐48. La stagione terminò mestamente con una retrocessione per entrambe e i due confronti diretti finirono in parità. Un'altra 'X' a distanza di 73 anni è offerta a 5,50. (ANSA).