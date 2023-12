Serie A, meglio di Kvara e Vlahovic: Zirkzee è il millennial più decisivo quest’anno

Numeri da capogiro per Joshua Zirkzee, da oggi il millennial più decisivo della Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Numeri da capogiro per Joshua Zirkzee, da oggi il millennial più decisivo della Serie A. Con la doppietta realizzata in venti minuti contro la Salernitana l'ex Bayern Monaco sale a quota sette gol in campionato, a cui vanno aggiunti due assist per arrivare a nove partecipazioni alle reti rossoblù.

Come riporta Opta, tra i giocatori nati dal 2000 in avanti il centravanti olandese è quello che ha preso parte a più gol in questa Serie A. Nessuno ha fatto meglio di lui, neanche Khvicha Kvaratskhelia o Dusan Vlahovic, giusto per citarne due candidabili in questa speciale classifica. Zirkzee si gode la prima doppietta italiana e la palma di miglior millennial di questo campionato.