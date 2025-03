Ufficiale Serie A, nel weekend torna la campagna anti-razzismo: tutte le iniziative

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Lega Serie A e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano il proprio impegno nel combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione promuovendo, in occasione della 29/a e 30/a Giornata della Serie A e in concomitanza con la XXI Settimana di Azione contro il razzismo (17-23 marzo 2025), la propria campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out". Secondo recenti studi, 1 tifoso su 5 considera gli insulti razziali come parte normale del tifo.

"Se discrimini, se sei razzista, TU sei #OUT". È il messaggio veicolato attraverso il nuovo spot "Keep Racism Out", che sarà presentato in anteprima domani sugli account social @SerieA. Il video vede la partecipazione di tre testimonial d'eccezione: Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri, uniti per lanciare un messaggio forte di inclusione e dire no al razzismo. Il video sarà pubblicato sui canali social di Lega Serie A e sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi a partire dalla 29ª giornata e fino al termine della stagione. In occasione della 29ª e 30ª Giornata di Campionato, in ogni stadio il podio portapallone, l'arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa, inoltre i Capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch "Keep Racism Out".

"La Lega Serie A è sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione con la propria campagna di sensibilizzazione 'Keep Racism Out', promossa fin dal 2020 sempre insieme a UNAR. Anche quest'anno sono molteplici le iniziative in programma su tutti i campi di A e sui canali di comunicazione della Lega Serie A e dei Club in occasione della 29ª e 30ª giornata, con l'obiettivo di trasmettere a tutti gli appassionati di calcio i sani valori del rispetto e della tolleranza - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A - Da questa stagione, inoltre, per tutto l'intero Campionato e per la Coppa Italia, abbiamo aggiunto alle attività ricorrenti il coinvolgimento dei bambini e delle bambine, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che accompagnano i calciatori sul terreno di gioco durante il cerimoniale di gara indossando la maglia simbolo "Keep Racism Out", che poi regaliamo loro, in modo che possano giocare con gli amici diventando loro stessi portavoce dei principi cardine che vogliamo trasmettere". (ANSA).