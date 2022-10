Serie A, Top 20 dopo le prime 9 giornate: Kvaratskhelia è l'unico con la media del 7

Kvicha Kvaratskhelia conferma la media del 7 tondo dopo 9 giornate di campionato. Il georgiano è il miglior giocatore della Serie A

Kvicha Kvaratskhelia conferma la media del 7 tondo dopo 9 giornate di campionato. Il georgiano è il miglior giocatore della Serie A fin qui. Piazza d'onore sempre per Paulo Dybala; in risalita Milinkovic-Savic che scalza dal podio Lobotka. Lazio squadra più rappresentata con quattro giocatori in classifica, persino più del Napoli capolista:

1. Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) 7.00

2. Paulo Dybala (Roma) 6.88

3. Sergej Milinković-Savić (Lazio) 6.72

4. Rafael Leão (Milan) 6.69

5. Stanislav Lobotka (Napoli) 6.67

6. Chris Smalling (Roma) 6.56

7. Guglielmo Vicario (Empoli) 6.50

8. Ciro Immobile (Lazio) 6.50

9. Rodrigo Becão (Udinese) 6.50

10. Mattia Perin (Juventus) 6.50

11. Fabiano Parisi (Empoli) 6.44

12. Ivan Provedel (Lazio) 6.44

13. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44

14. Ismaël Bennacer (Milan) 6.44

15. Roberto Pereyra (Udinese) 6.44

16. Kim Min-Jae (Napoli) 6.44

17. Luis Alberto (Lazio) 6.44

18. Merih Demiral (Atalanta) 6.43

19. Pasquale Mazzocchi (Salernitana) 6.39

20. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.39