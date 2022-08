Serie B, finisce pari tra Bari e Palermo davanti a 35mila spettatori

Sfida scoppiettante al San Nicola, davanti al pubblico delle grandi occasioni, fra Bari e Palermo che aprono la seconda giornata di Serie B.

TuttoNapoli.net

© foto di Ivan Cardia

Sfida scoppiettante al San Nicola, davanti al pubblico delle grandi occasioni, fra Bari e Palermo che aprono la seconda giornata di Serie B. Nel primo tempo i padroni di casa giocano bene, ma chiudono sotto per il gol segnato da Valente, bravo a inserirsi coi tempi giusti su un assist di Floriano, a cinque dal termine del tempo. La squadra di casa però non demorde e nella ripresa va a caccia del pareggio trovandolo al 69’ grazie a una combinazione fra le punte Antenucci e Cheddira. È quest’ultimo a siglare la rete dell’1-1 convalidata dal VAR a causa di un sospetto contatto fra il numero 7 biancorosso e Damiani. Nel finale i rosanero restano in dieci per l’espulsione di Marconi, che stende Cheddira fuori area, ma lanciato a rete, con il VAR che deve nuovamente intervenire per far cambiare colore del cartellino estratto dall’arbitro Camplone.