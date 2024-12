Serie B, il derby campano va alla Juve Stabia: battuta 1-2 la Salernitana

vedi letture

È la Juve Stabia ad aggiudicarsi il derby campano contro la Salernitana, valido per la 17esima giornata di Serie B. Le Vespe sbancano l'Arechi per 2-1: nel primo tempo l'iniziale vantaggio di Adorante viene ripreso da Amatucci, poi nella ripresa Candellone sigla il gol vittoria per gli ospiti. La squadra di Pagliuca dunque continua a sorprendere, ora al sesto posto in piena zona play-off ed a pari punti con la Cremonese quarta, discorso inverso per i granata che hanno solo un punto sulla zona retrocessione.