Serie C, che delusione per Benevento e Avellino: la finale playoff sarà Carrarese-Vicenza

Il Vicenza supera l'Avellino 2-1, la Carrarese ferma sul 2-2 il Benevento.

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Vicenza supera l'Avellino 2-1, la Carrarese ferma sul 2-2 il Benevento. E così, grazie ai risultati dell'andata, la finale dei playoff di Serie C sarà Carrarese-Vicenza. Partite combattute e anche molto nervose, con tre cartellini rossi in totale. Il rammarico degli irpini è per la gara d'andata, con le tante occasioni sprecate, quello dei sanniti è per l'espulsione di Talia che ha cambiato l'inerzia di una gara che sembrava ormai in pugno.

Vicenza-Avellino 2-1 (0-0 all'andata)

14' Della Morte (V), 64' Costa (V), 75' Patierno (A)

espulsi Golemic (V) al 76' e Armellino (A) al 80'

Benevento-Carrarese 2-2 (0-1 all'andata)

18' Lanini (B), 20' Finotto (C), 35' Talia (B), 66' Schiavi (C)

espulso Talia (B) al 44'