Serie C, Cioffi segna contro l'Alessandria: per l'attaccante del Napoli è il secondo gol stagionale

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Dopo l'1-0 a Siena in Coppa Italia, il Pontedera dà continuità di prestazione e di risultato, vincendo 3-2 ad Alessandria nella prima gara con Canzi in panchina. Nella gara valida per il Girone B di Serie C a segno per i toscani anche Antonio Cioffi. L'attaccante di proprietà del Napoli è andato a segno al 17' con un colpo di testa. Più tardi il classe 2002 sfiora anche la doppietta personale, ma il portiere dell'Alessandria Marietta evita la rete con un grande intervento. Il giocatore, ceduto in prestito al Pontedera, è al secondo gol stagionale nel campionato di Serie C.