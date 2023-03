Serie C, Juve Stabia travolta dal Potenza: l’azzurrino D’Agostino a segno per le vespe

Si sono giocate oggi due partite valide per la Serie C Girone C.

Si sono giocate oggi due partite valide per la Serie C Girone C. Vittoria per 5-2 del Potenza contro la Juve Stabia, tra le fila dei campani è andato a segno il giovane attaccante di proprietà del Napoli Giuseppe D’Agostino. Nell’altra gara Taranto e Avellino si sono divise la posta in palio pareggiando per 2-2. Di seguito risultati e marcatori. GIRONE C