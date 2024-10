Serie C, Perugia a valanga: in rete anche l'azzurro Mezzoni

Si sono concluse le gare di Serie C iniziate alle ore 17:30. Nel girone A successi esterni per Virtus Verona e Pro Patria contro Caldiero Terme e Union Clodiense, mentre nel girone B Perugia e Virtus Entella si sono imposte nettamente su Lucchese e Legnago. Infine colpo esterno dell’Audace Cerignola in casa della Turris. Nel 4-0 del Perugia alla Lucchese, autore del quarto gol è stato il difensore in prestito dal Napoli Francesco Mezzoni.

8ª GIORNATA ANDATA – 04-05-06-07 OTTOBRE 2024

GIRONE A

Già giocate

Atalanta U23-Giana Erminio 1-3

16' Trombetta (G), 43' Stuckler (G), 50' Tornaghi (A), 89' [rig.] Lamesta (G)

Lecco-Renate 0-2

8' Vassallo (R), 68' Mazzaroppi (R)

Novara-Pergolettese 3-1

13' Parker (P), 16' Lancini (N), 27' e 50' Ongaro (N)

Triestina-Pro Vercelli 1-1

66' Comi (P), 71' Bijleveld (T)

Arzignano-Alcione 0-2

34' Palma (AL), 73' [rig.] Marconi (AL)

Lumezzane-Trento 0-2

37' e 71' Di Carmine (T)

Padova-Vicenza 1-0

45'+2 Liguori (P)

Oggi ore 17.30

Caldiero Terme-Virtus Verona 0-3

20' Rispoli, 33' De Marchi, 88' Gomez

Union Clodiense-Pro Patria 1-2

4' Ferri (P), 13' Mehic (P), 90'+3 Vitale (U)

Lunedì ore 20.30

Feralpisalò Albinoleffe

GIRONE B

Già giocate

Rimini-SPAL 0-1

42' Awua (S)

Carpi-Pontedera 2-1

4' Tcheuna (C), 75' Italeng (P), 77' Gerbi (C)

Milan Futuro-Pianese 0-1

66' Mastropietro (P)

Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1

48' Paganini (V), 65' Parravicini (S)

Pineto-Gubbio 1-2

21' Bruzzaniti (P),43' Tozzuolo (G), 45'+3 Tommasini (G)

Torres-Arezzo 0-2

10' e 45'+1 Ogunseye (A)

Oggi ore 17.30

Perugia-Lucchese 4-0

25' rig. Lisi, 52' Ricci, 81' Di Maggio, 84' Mezzoni

Virtus Entella-Legnago Salus 3-1

27' Castelli (V), 51' Di Mario (V), 59' Corbari (V), 87' Svidercovschi (L)

Oggi ore 19.30

Ascoli-Pescara

Lunedì ore 20.30

Ternana-Campobasso

GIRONE C

Già giocate

Foggia-Taranto 2-0

51' Emmausso (F), 58' Salines (F)

Juventus Next Gen-Potenza 2-3

4' Palumbo (J), 22' Schimmenti (P), 43' D’Auria (P), 50' Castorani (P), 64' Da Graca (J)

Picerno-Cavese 1-1

45'+2 Fella (C), 58' [rig.] Franco (P)

Team Altamura-Monopoli 0-1

19' Pace (M)

Latina-Giugliano 0-1

82' De Rosa (G)

ACR Messina-Benevento 0-0

Casertana-Catania 1-3

18' Mancini (CAS), 28' Guglielmotti (CAT), 80' Jimenez (CAT), 90'+3 Inglese (CAT)

Sorrento-Trapani 1-1

10' Musso (S), 27' Silvestri (T)

Oggi ore 17.30

Turris-Audace Cerignola 0-3

31' , 55' Salvemini, 69' BianchiniLunedì ore 20.30

Crotone-Avellino.