Sgarbi e Obaretin vicinissimi al Bari, i tifosi: “Stiamo diventando la cantera del Napoli”

vedi letture

Sono giornate di grande fermento per il mondo Bari e per i suoi dirigenti, alle prese con la ricostruzione della squadra.

Sono giornate di grande fermento per il mondo Bari e per i suoi dirigenti, alle prese con la ricostruzione della squadra. Tantissimi nomi circolati in queste settimane, ma qualcuno sembra essere più concreto degli altri. Diversi i pareri dei tifosi in merito alla questione, preoccupati soprattutto dal ritiro incombente.

Eccone alcuni tratti dalle pagine social di TuttoBari: "Chi saranno i nuovi in ritiro? Mi sembra di rivedere le stesse scene del ritiro dell'anno scorso e sappiamo bene com'è andata a finire" scrive Antonio. Gli fa eco Vincenzo: "Errare è umano, perseverare è diabolico. Non si può fare un altro ritiro inutile come l'anno scorso".

Negli ultimi giorni, poi, sono trapelati diversi nomi di giovani provenienti dal Napoli, dati come molto vicini al Bari. È il caso di Obaretin e Sgarbi. Sulla questione i tifosi sono decisi."Ormai ci hanno preso per il vivaio del Napoli" afferma Max. Dello stesso avviso Nico: "Ci risiamo, sembra la cantera del Napoli. I giovani della nostra Primavera sono così inferiori?". "Non ho niente in contrario, l'importante è che siano validi. Che poi provengano da Juve, Napoli o altre squadre poco cambia" è il parere d'Ignazio, fuori dal coro.