Si entra nel vivo: Gattuso accelera con le partitine in famiglia, il club con rinnovi e stipendi

Indicazioni ed incitamenti stavolta arrivano anche all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno. Rino Gattuso si fa sentire e prova a portare la squadra ad un livello d'intensità superiore in vista del ritorno in campo, subito per un match da dentro o fuori su cui probabilmente gira quasi tutto ciò che resta della stagione azzurra. Il Napoli infatti sarà tra i primi a scendere in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (contro l'Inter, all'andata prezioso 0-1 di Milano) che potrebbe svolgersi anche prima del 13 giugno (servirà un intervento però del Governo) visto che ieri la Lega ha ufficializzato solo la data della finale, che si giocherà a Roma il 17. Nel weekend del 20-21 spazio ai recuperi e azzurri che a quel punto scenderanno in campo direttamente tre giorni dopo col Verona.

L'unico pensiero però in questa fase è rivolto all'Inter. Gattuso ed il suo staff vogliono arrivarci nelle migliori condizioni possibili, tenendo presente comunque la complessità della situazione, e ieri già s'è vista qualche novità. "La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione: riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione sui passaggi. Di seguito serie di allunghi sui 50 metri. Chiusura con lavoro tattico e partitina finale", il report dell'allenamento di ieri. Allunghi e partitina (probabilmente 11 contro 11) dovrebbero rappresentare la fase saliente anche dell'allenamento previsto per oggi mentre anche il club potrebbe affrettare i tempi per chiudere due situazioni aperte prima della ripresa. A partire dai rinnovi, solo da annunciare quelli di Mertens e Zielinski, ma soprattutto - ora che sono state definite le date - arrivare ad un accordo con Insigne e compagni sugli stipendi congelati.