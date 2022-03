Si ferma Mathias Olivera: promesso sposo al Napoli, deve lasciare l'Uruguay

Problemi fisici per Mathias Olivera, promesso sposo del Napoli. Come riportano i canali ufficiali della AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol)

Problemi fisici per Mathias Olivera, promesso sposo del Napoli. Come riportano i canali ufficiali della AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), il laterale attualmente in forza al Getafe è stato infatti rimandato a casa dalla Nazionale uruguaiana a causa di un fastidio al muscolo gemello. Mathias Olivera - si legge - tornerà subito in Spagna per svolgere le opportune terapie perdendosi la sfida di mercoledì contro il Cile. La Celeste, in ogni caso, si è già qualificata al prossimo Mondiale.