Ufficiale Si ricomincia da Francia-Italia di Nations League: i prossimi impegni della Nazionale

Dopo il ko con la Svizzera e la deludente eliminazione agli ottavi degli Europei, l'Italia di Spalletti giocherà le prossime partite dopo l'estate. Gli azzurri dovranno concentrarsi sui prossimi tornei: la Nations League e le qualificazioni ai Mondiali 2026.

La prima sfida che attende la squadra di Spalletti sarà quello di Nations League contro la Francia, inserita nello stesso gruppo azzurro all'interno della Lega A. Italia-Francia si giocherà al Parco dei Principi di Parigi venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20:45.

A inizio primavera l'Italia scenderà in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Le sfidanti degli azzurri ancora non si conoscono, considerando come il sorteggio dei gruppi avverrà solamente nei prossimi mesi. L'Italia comincerà il proprio percorso per qualificarsi ai Mondiali tra il 21 e il 25 marzo 2025.

Il calendario dell'Italia -

6 settembre, Francia-Italia ore 20.45 a Parigi (Nations League)

9 settembre, Israele-Italia ore 20.45 a Budapest (Nations League)

10 ottobre, Italia-Belgio ore 20:45