Ufficiale Si ritira un campione: Godin appende gli scarpini al chiodo

Diego Roberto Godín aveva detto addio al calcio al termine di Huracan-Vélez, il 31 luglio 2023. Tuttavia, il 20 febbraio scorso ha ripreso le sue scarpette per cominciare un'avventura con il Porongos, squadra dilettante di Trinidad (dipartimento di Flores).

Un'esperienza che lo ha portato a giocare su campi decisamente meno nobili di quelli italiani e spagnoli, ma che è stata importantissima per l'ex difensore di Atletico, Inter e Cagliari, chiusa con un trionfo: la sua squadra ha vinto il campionato battendo in finale il Melo Wanderers per 2-0. Al termine della sfida, il 38enne uruguaiano (161 presenze e 8 reti in nazionale) ha annunciato il ritiro definitivo: "Sono felice. Un po' stanco, ma felice. È un titolo che non valuto né più né meno di qualsiasi altro: è semplicemente diverso, perché il dilettantismo racchiude il sentimento più puro e genuino del calcio e della sua gente, e perché vincere con amici, fratelli e cugini al proprio fianco è davvero speciale. Grazie dal profondo del mio cuore. Questo è stato il mio ultimo anno, ora è davvero tutto. L'ho detto ai tifosi: non giocherò più".