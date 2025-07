Ufficiale Si ritira una leggenda: Rakitic annuncia l'addio al calcio

Ivan Rakitic, uno dei giocatori croati più amati della sua generazione, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico a 37 anni. Il croato ha scelto di chiudere la sua carriera con l'Hajduk Spalato dopo aver lasciato un’impronta indelebile sia al Siviglia che al Barcellona. Dopo aver smentito qualche giorno fa il suo ritiro, oggi è ufficiale: Rakitic appende le scarpe al chiodo e si prepara a intraprendere una nuova carriera come dirigente. L'annuncio è arrivato con un video emozionante pubblicato sui social, in cui ripercorre tutta la sua storia.

Rakitic ha vissuto gran parte della sua carriera nella Liga, prima al Siviglia, dove è arrivato nel 2011 e ha conquistato due Europa League (2014 e 2020), dimostrandosi una figura fondamentale per la squadra. Successivamente, nel 2014, è passato al Barcellona per 18 milioni di euro, conquistando 13 titoli, tra cui 4 La Liga, 1 Champions League e 4 Coppe del Re. Durante il suo periodo in Catalogna ha condiviso lo spogliatoio con leggende del calibro di Messi, Xavi, Iniesta e Busquets, lasciando un segno indelebile nella storia del club.

A livello internazionale, Rakitic è stato un pilastro della nazionale croata, con la quale ha raggiunto la finale del Mondiale 2018, conquistando il secondo posto, e il terzo posto nel Mondiale 2022. Con 106 presenze in nazionale, è considerato uno dei migliori calciatori della storia della Croazia, formando un duo formidabile con Luka Modric