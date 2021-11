"Si vede solo sulla punizione", Insigne delude: per la Gazzetta è insufficiente

"Lui fa un po' rabbia perché con la sua classe dovrebbe prendere in mano l'Italia, e invece si vede solo nella punizione-assist, uno schema Napoli. Il resto è marginale, anche da falso 9", così la Gazzetta dello Sport nel giudizio della prestazione di Lorenzo Insigne, valutato con un 5,5 in pagella. Da 5 per il Corriere della Sera mentre per Corriere dello Sport e Repubblica riesce ad arrivare al 6.