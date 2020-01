Siamo tornati ai tempi di Zeman: 3 ko di fila al San Paolo mancavano dal 2000

Juventus, Bologna, Vicenza: nella stagione 2000/01, l'ultima in Serie A prima del fallimento, il Napoli di Zeman rimediò tre sconfitte consecutive al San Paolo. Costarono la panchina all'allenatore boemo. Al suo posto arrivò Mondonico che sfiorò appena la salvezza. Il Napoli, che a febbraio affronterà il Barcellona agli ottavi di Champions, è cupo come quel periodo, ha perso con Bologna, Parma e Inter e si ritrova a metà classifica con il quarto posto distante undici punti e il morale sotto i piedi. Una crisi che non sembra esaurirsi.