Sky - 4° giorno d'allenamento per il Napoli: problema muscolare per Manolas

Il Napoli ha svolto quest'oggi il quarto giorno di allenamenti individuali nel centro sportivo di Castel Volturno. Il giornalista Sky Francesco Modugno, in collegamento proprio dal campo d'allenamento, fa sapere che il difensore degli azzurri Kostas Manolas, nella seduta di oggi, ha lasciato anzitempo il campo per via di un problema muscolare: sembra essere tutto nella norma in quanto dopo tanti mesi di inattività i primi carichi di lavoro si fanno sentire.