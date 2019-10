Sky - A breve la riunione tecnica pre-Hellas: Ancelotti ha quasi scelto l'attacco

Tra pochissimo ci sarà la riunione tecnica per sancire le scelte di formazione in vista dell'Hellas Verona. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui Carlo Ancelotti ha ancora qualche nodo da sciogliere. Ma in attacco dovrebbero spuntarla Amin Younes e Arek Milik. Quest'ultimo ha avuto meno spazio degli altri e stavolta avrà la sua chance, con Dries Mertens in panchina perché di rientro dalla nazionale.