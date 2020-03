Sky - ADL a Castel Volturno: incontro con Gattuso per contratto e mercato

Il Napoli, inteso come calciatori, ha già lasciato Castel Volturno dopo la seduta mattutina. Al centro tecnico, però, come al solito sono rimasti Rino Gattuso e tutto il suo staff per continuare a studiare la squadra e le prossime partite. E da quelle parti - come riferito da Sky Sport - si è da poco visto anche Aurelio De Laurentiis.

I TEMI - Il presidente azzurro è arrivato al Training Center e in questi minuti è in corso un incontro con l'allenatore calabrese. Possibile che si parli anche di contratto e di una eventuale conferma del tecnico per la prossima stagione, ma anche del mercato da programmare in vista dell'annata che verrà. E anche questo potrebbe essere un segnale di una permanenza di Rino.