Sky - ADL a Roma colpito da influenza: possibili prese di posizione nelle prossime ore

Il momento difficile del Napoli prosegue, e dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina la situazione è diventata ancora più incandescente. In molto si aspettavano la presenza di Aurelio De Laurentiis vicino alla squadra in questa situazione complicata ma, come riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport, il patron è a Roma colpito da influenza. Da capire se la società assumerà una presa di posizione nelle prossime ore dopo la caduta contro la viola.