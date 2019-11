Sky - ADL pronto a ricorrere al tribunale per lesione d'immagine

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Francesco Modugno che ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alle sanzioni di De Laurentiis verso i calciatori azzurri: "Al momento comunicati ufficiali non ci sono. Oggi sono partite le tanto famose raccomandate con richieste di multe che vanno dal 25% al 50% per i calciatori più coinvolti, più esperti, escluso Malcuit. ADL è rientrato oggi da Los Angeles. I calciatori di fatto, ancora non hanno ricevuto le raccomandate. Il presidente potrebbe ricorrere al tribunale per lesione d'immagine".