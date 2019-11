Sky - Al di là delle polemiche: il Napoli conferma il premio-Champions in caso di ottavi

Al di là di tutte le polemiche degli ultimi giorni, il Napoli ha una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da conquistare. O stasera ad Anfield o all'ultima giornata della fase a gironi con il Genk al San Paolo. Sky Sport fa sapere che, a prescindere dal caos post-Salisburgo, è stato confermato un premio ai calciatori in caso di passaggio del turno. Non è previsto - ma non era mai stato in preventivo - invece un premio specifico per questa partita, anche se vincendola scatterebbe automaticamente il premio-Champions.