Sky - Allan, buone notizie: vicino il rientro del brasiliano

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas quell'infrazione al costato, dopo la quale è anche andato in campo, ha giocato contro la Roma, ma se il giocatore non ha sicurezza totale, o completamente non avverte più fastidi e noie... Importante che si sia allenato con il gruppo. Bene Manolas, Allan sta ritrovando la condizione dopo essersi fermato per quel problema contro l'Atalanta. Ma anche lì siamo prossimi al rientro".