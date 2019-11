Sky - Ancelotti ha problemi col terzino sinistro: al vaglio due soluzioni di emergenza

Mario Rui oggi si è allenato in parte in gruppo e in parte da solo. Faouzi Ghoulam invece ha svolto solo allenamento personalizzato. E così, come riferisce Sky Sport, si apre un'emergenza per il Napoli sulla fascia sinistra. Ci sono due soluzioni a cui Carlo Ancelotti sta pensando per tamponare i problemi: o Sebastiano Luperto o Elseid Hysaj, ma entrambi sarebbero due calciatori adattati al ruolo di terzino sinistro.