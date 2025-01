Sky - Buongiorno, slitta il rientro: difficilmente sarà tra i convocati per Roma

vedi letture

Quando rientra Alessandro Buongiorno? Il difensore, dopo essersi infortunato in allenamento lo scorso 17 dicembre è guarito dal punto di vista medico ma nonostante ciò ha ancora bisogno di lavoro per completare il percorso di recupero.

A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che difficilmente l’ex centrale del Torino sarà tra i convocati per la prossima gara di campionato contro la Roma. Buongiorno sta seguendo un programma personalizzato per il ritorno in campo, ma si procederà con cautela per evitare ricadute. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma il suo rientro potrebbe essere previsto per le partite successive.