Ultim'ora Sky - Buongiorno, stimati i tempi di recupero: nel mirino il rientro un big match

Una brutta notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno: Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento, riportando la frattura dei processi trasversi di due vertebre lombari. Un infortunio non di poco conto, che dopo le prime indiscrezioni inizia a trovare certezze nel fatto che il rientro non sarà immediato: infatti, come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, i tempi di recupero sono stimati intorno ai 40 giorni. Il difensore del Napoli ha messo nel mirino per il ritorno in campo il big match contro la Juventus, previsto il 26 gennaio.

Le opzioni per sostituire Buongiorno

La soluzione più naturale è Juan Jesus, difensore centrale di piede mancino proprio come Buongiorno. Tuttavia fin qui non è stata dimostrata grossa fiducia nei confronti del brasiliano, per cui l'allenatore salentino potrebbe pensare anche ad altre opzioni. Rafa Marin è la seconda, con Rrahmani o lo spagnolo stesso sul centrosinistra (ruolo già ricoperto all'Alaves). La terza soluzione potrebbe essere Olivera centrale, come già fatto in nazionale, e l'inserimento di Spinazzola sulla fascia sinistra. Infine non sarebbe da escludere anche la possibilità di un cambio modulo: linea a tre con Di Lorenzo e Olivera braccetti. Oppure, ancora, Di Lorenzo centrale insieme a Rrahmani, con Mazzocchi titolare a destra.