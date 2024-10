Sky DE - Tuchel sarà il nuovo ct dell'Inghilterra: domani la presentazione

Ormai non sembrano esserci più dubbi: sarà Thomas Tuchel il prossimo commissario tecnico della nazionale inglese. Il 51enne ha raggiunto un accordo con la FA e prenderà il posto di Lee Carsley, nominato CT ad interim nelle ultime quattro partite disputate dai Three Lions dopo l'addio di Gareth Southgate, scottato dalla seconda sconfitta consecutiva in una finale dell'Europeo.

La nomina di Tuchel, ex manager di Chelsea, PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sarà annunciata prima del previsto: come riporta Sky Sport DE; il tedesco sarà presentato a Wembley domani alle 14:30 e guadagnerà circa 4-5 milioni di sterline all'anno. Il suo mandato, dunque, comincerà ufficialmente con le sfide di Nations League di novembre.