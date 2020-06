Sky - Definite le gerarchie in avanti: Mertens resta il titolare inamovibile

Il Napoli si prepara a riprendere il campionato giocando ogni 3 giorni, come riferisce la redazione di Sky Sport, in avanti le gerarchie sono abbastanza definite: Dries Mertens è il centavanti titolare del Napoli, dietro ci sono Milik e poi Llorente. Il belga è il profilo ideale che piace a Gattuso per il suo attacco.

OGNI 3 GIORNI - Col tour de force a cui si andrà in contro alla ripresa del campionato, ci vorrà l'aiuto di tutti i calciatori, compreso Arek Milik. Il polacco non ha l'attitudine di chi entra a partita in corso e la spacca: c'è un dato abbastanza eloquente, dei 46 gol fatti in maglia azzurra in 4 anni, solo 5 sono arrivati partendo dalla panchina.