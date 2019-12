Sky - Dopo due giorni di carichi pesanti il Napoli rifiata: un titolare tra i più stanchi

La mano di Gennaro Gattuso si vede già. Non sul campo, perché ovviamente la partita col Parma è arrivata troppo presto, a tre giorni dall'insediamento del nuovo tecnico. Ma in allenamento sì. Stando a quanto riferito da Sky Sport, oggi la squadra ha fatto solo un lavoro di scarico in palestra per smaltire le tossine degli ultimi carichi.

GATTUSO FA RIFIATARE - Negli ultimi due giorni, infatti, Gattuso aveva caricato molto sia fisicamente che mentalmente la squadra e, dopo averla spremuta, ha preferito farle tirare il fiato. Tra i più stanchi c'era Sebastiano Luperto, chiamato a giocare titolare domenica col Sassuolo a causa delle assenze di Maksimovic e Koulibaly.