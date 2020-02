Sky - Elmas, tanta fiducia da Gattuso: non partirà titolare, ma può essere il primo cambio

Eljif Elmas gode di una straordinaria fiducia di Gattuso, come più volte testimoniato dallo stesso allenatore azzurro nelle sue varie conferenze stampa. Il centrocampista macedone non partirà dal primo minuto contro il Barcellona, ma potrebbe essere il primo cambio a partita in corso. L'ex Fenerbahce può giocare sia da mezzala che da esterno alto, a seconda di come si mettere la partita.A riferirlo è Sky Sport.