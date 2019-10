Sky - Fabiàn, Guardiola l'ha cercato con insistenza: ma ci sono frizioni tra Napoli e City

Fabiàn è di sicuro uno dei giocatori del Napoli che ha attirato maggiore attenzione su di se nel corso degli ultimi mesi. Diversi club hanno puntato il mirino sul talento spagnolo, come spiega anche il portale gianlucadimarzio.com: "Tempo al tempo: il giocatore può solo migliorare e il meglio deve ancora venire. Chi, nel corso dell'ultima sessione di mercato, lo ha cercato con maggiore insistenza, è stato Pep Guardiola che ha bussato più volte sbattendo però contro il muro del Napoli: ‘Fabian non si tocca, non è in vendita’. A meno di un'offerta - concretamente mai pervenuta - realmente stratosferica e fuori mercato, dai 150 milioni in avanti. Altro piccolo dettaglio da aggiungere: tra il City e il club di De Laurentiis ultimamente non corre buon sangue dopo l’intrigo Jorginho (poi andato al Chelsea) di più di un anno fa. L’altra squadra decisamente attenta alle prestazioni di Fabian è sicuramente il Barcellona, e non era certamente un caso la presenza di Abidal in Lecce-Napoli del 22 settembre".