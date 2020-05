Sky - Futuro Serie A, rinviato il Consiglio Federale: urgono ulteriori approfondimenti

Riprendere o non riprendere il campionato? Il futuro della Serie A resta ancora nel mistero. Venerdì era programmato il Consiglio Federale per parlare di un eventuale ripresa del calcio giocato per quanto riguarda il campionato, ma secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, la riunione è stata rimandata per via di ulteriori approfondimenti sull'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese