Sky - Gattuso domani farà ritorno a Castel Volturno e dirigerà la seduta: le ultime

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, dopo l'allenamento diretto quest'oggi, è tornato nella sua Calabria per partecipare alle esequie della sorella Francesca, scomparsa tragicamente pochi giorni fa. Il tecnico, domani farà nuovamente capolinea a Castel Volturno per dirigere la seduta del sabato, prima del giorno di riposo previsto per domenica, a riferirlo è la redazione di Sky Sport.