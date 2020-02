Sky - Gattuso ha scelto anche la panchina: decisi i tre azzurri che andranno in tribuna

Gennaro Gattuso sta studiando la formazione in vista del match di stasera che vedrà di fronte Napoli e Barcellona. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sarebbero stati indicati i tre giocatori che dovrebbero finire in tribuna (a causa della panchina corta in Europa) e dunque non dovrebbero partecipare al match contro il Barcellona: Lobotka, Lozano e Karnezis.