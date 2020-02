Sky - Gattuso prepara qualche cambio per il Torino: possibili 4 novità di formazione

Archiviato il Barcellona, per il Napoli c'è il Torino alle porte. E per Gennaro Gattuso un'altra partita importantissima da preparare. Come giocherà la sua squadra? Negli uomini, stando a quanto riferito da Sky Sport, qualcosa cambierà. Considerando l'infortunio occorso a Mertens, al centro dell'attacco ci sarà Milik insieme a Insigne e probabilmente Politano, in ballottaggio con Callejon ma favorito. L'emittente satellitare fa sapere che potrebbero trovare spazio anche Elmas e Hysaj, rimasti fuori da Napoli-Barcellona.

