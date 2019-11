Sky - Genoa, ballottaggio a centrocampo: Motta recupera Cassata ma perde Kouamè

Il portale gianlucadimarzio.com ha dato le ultime in casa Genoa sulla possibile formazione che Thiago Motta potrebbe scegliere stasera per la sfida contro il Napoli: "Il Genoa ritrova Cassata – che dovrebbe andare in panchina – ma perde Kouamé che andrà in Coppa d’Africa U23 con la Costa D’Avorio e Criscito ("Meglio non rischiare", le parole di Motta in conferenza). Nulla di grave per Romero che potrebbe anche giocare dall’inizio nel 4-3-3 scelto da Motta: ballottaggio Lerager-Agudelo. Con quest'ultimo in campo, spazio al 4-2-3-1.

Genoa: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti, Gumus".