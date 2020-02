Sky - Grande sforzo di Koulibaly per recuperare, ma non verrà rischiato per il Barça

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "L'assenza di Koulibaly è pesante, difficilmente recupererà per il Barcellona. La sua struttura fisica non aiuta nonostante ogni tipo di sforzo sia del giocatore che dello staff medico. Se Koulibaly non ha ancora elasticità e fluidità di corsa non lo si può rischiare. Comunque Manolas e Maksimovic sono due giocatori importanti e la loro è una buona intesa".