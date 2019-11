Sky - Il passaggio al 4-3-3 è un'opzione già per il Milan: Ancelotti lo valuta durante la sosta

Al di là delle polemiche extra-campo, il Napoli deve rialzarsi in campionato. E per questo, in virtù degli ultimi risultati, Carlo Ancelotti sta valutando l'ipotesi di un cambio di modulo. Dal 4-4-2 al 4-3-3, una possibilità già per la prossima partita con il Milan. Il nuovo modulo sarebbe una base di lavoro da adattare alle caratteristiche degli interpreti azzurri. Al Napoli manca un metodista puro come vertice basso di centrocampo, ma in quella posizione potrebbe giocare Allan oppure Fabian. A riportarlo è Sky Sport.