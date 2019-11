Sky - Insigne, segnali positivi: sparite noie al gomito, col Bologna sarà a disposizione

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Da registrare l'allenamento completo di Insigne, è un buon segnale. Evidentemente queste noie al gomito sono andate via. Lorenzo potenzialmente è un giocatore a disposizione per il Bologna. Gli umori e le facce erano ancora quelle di ieri sera, un pareggio importante e la prospettiva ottavi rassicura il Napoli. Ora bisogna confermare tutto in campionato".